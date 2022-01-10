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В Италии Миранчука признали одним из худших в команде, несмотря на два ассиста

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Официальный сайт «Аталанты»

Итальянское СМИ TuttoAtalanta подвело итоги матча между «Аталантой» и «Удинезе» в рамках 21 тура чемпионата Италии и дало оценку действиями российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Он вышел на поле в матче, в котором уже все было решено. Возможно, это было одно из его последних выступлений за «Аталанту», — сказано в статье.

За игру против «Удинезе» россиянин получил оценку «6». Такой же рейтинг у де Рона, Джимсити и Хатебура. Эти баллы являются самыми низкими среди всех игроков «Аталанты» в этом матче.

Миранчук появился на поле на 73-й минуте и вскоре выдал голевой пас на Муриэля. На 89-й минуте полузащитник ассистировал Мехле. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу «Аталанты».

Для россиянина эти действия стали третьим и четвертым в этом сезоне. Теперь на счету 26-летнего полузащитника гол и три голевых передачи в чемпионате Италии в 11-ти матчах.

«Аталанта» после 21-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на две результативные передачи Миранчука в матче против «Удинезе».

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Футбол. Чемпионат Италии
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