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Российский фигурист снялся с чемпионата Европы по фигурному катанию

Коляда снялся с чемпионата Европы по фигурному катанию из-за травмы

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Призер чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Михаил Коляда пропустит первенство континента в Таллине из-за травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Отмечается, что Коляду заменит Андрей Мозалев, который на чемпионате России в Санкт-Петербурге занял третье место. Также Россию в соревнованиях мужчин представят Евгений Семененко и Марк Кондратюк.

Чемпионат Европы во второй раз пройдет с 10 по 16 января в столице Эстонии, в спортивном комплексе «Тондираба». Спортсмены будут выступать в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Ожидания от предстоящего чемпионата Европы исключительно оптимистические. Все три наши девочки будут самыми лучшими и яркими на этом турнире», — сказала Тарасова.

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