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Резцова объяснила неудачную стрельбу в гонке преследования на этапе Кубка мира

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РИА Новости

Российская биатлонистка Кристина Резцова, допустившая шесть промахов и ставшая 14-й в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, объяснила свои проблемы со стрельбой.

«Психанула. На третьем рубеже начала выцеливать, потому что после второго поднялся ветер. Перед последним рубежом была сильно расстроена. Эмоционально не выдержала. Решила, что как выстрелю, так и будет. Начала пулять. Целилась максимально быстро. Грубо работала.

Я недовольна. Нужно просто немного передохнуть. Вчера был насыщенный день. Я не праздновала, но просто было много дел. Вернулась в отель поздно. Долго не могла уснуть, потому болела голова от всего этого. Наверное, это повлияло на мою «стойку».

За два дня до Рупольдинга надеюсь восстановиться. Может быть, просто меньше общаться с народом. Несложно прийти в себя эмоционально. Главное — не расплескивать энергию», — приводит слова биатлонистки «Матч ТВ».

Первой к финишу пришла норвежка Марте Рёйселанд. Биатлонистка совершила два промаха и преодолела дистанцию за 33 минуты и 18 секунд. Серебро завоевала представительница Швеции Ханна Эберг. Она также допустила два промаха, но отстала от лидера на 33,4 секунды.

Третье место заняла биатлонистка из Белоруссии Динара Алимбекова, отставшая от Рёйселанд на 42 секунды.

Из российских спортсменок лучшее время показала Валерия Васнецова. Она пришла к финишу 11-й, допустив три промаха.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова резко отреагировала на стрельбу дочери в гонке преследования.

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