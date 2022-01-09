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Заместитель комиссара НХЛ исключил участие российских игроков лиги в ОИ-2022

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Официальный сайт НХЛ

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что ни один хоккеист, связанный действующим контрактом с клубом НХЛ, не будет участвовать в предстоящих Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Его слова передает РИА «Новости».

Также он подчеркнул, что исключений для отдельных групп, в том числе для российских хоккеистов, не планируется.

Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что Федерация хоккея России (ФХР) пытается найти способ заявить россиян, выступающих в НХЛ, в состав сборной на Игры. По информации источника, Международная федерация хоккея (ИИХФ) не будет препятствовать участию россиян из НХЛ в хоккейном турнире в Пекине.

Позже президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация не заключала соглашения с ФХР об участии российских игроков из НХЛ в Играх в Пекине.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Олимпиада 2022
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