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Анфиса Резцова резко отреагировала на стрельбу дочери в гонке преследования

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о выступлении дочери Кристины Резцовой в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

25-летняя спортсменка заняла 14-е место.

«Для меня такая стрельба — трагедия. Но ходом она молодец, не дрогнула! Думала, что после трех промахов на третьей стойке Кристина соберется. Для меня это большой вопрос. Это чисто психологический момент. Она очень хотела попасть.

Шесть промахов — непозволительно! Я бы вышла и так же настреляла. Ей это непростительно, тем более, накануне Игр. Она сейчас прикинет, почему у нее такая стойка. Мне больно за нее», — приводит слова олимпийской чемпионки «СЭ».

Первой к финишу пришла норвежка Марте Рёйселанд. Биатлонистка совершила два промаха и преодолела дистанцию за 33 минуты и 18 секунд. Серебро завоевала представительница Швеции Ханна Эберг. Она также допустила два промаха, но отстала от лидера на 33,4 секунды.

Третье место заняла биатлонистка из Белоруссии Динара Алимбекова, отставшая от Рёйселанд на 42 секунды.

Из российских спортсменок лучшее время показала Валерия Васнецова. Она пришла к финишу 11-й, допустив три промаха.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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