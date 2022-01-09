Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий »Манчестер Юнайтед» может покинуть английский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Goal.

По данным портала, форвард недоволен положением команды в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Отмечается, что 36-летний португалец уже обсудил со своим агентом Жорже Мендешем возможный трансфер из «МЮ».

«Красные дьяволы» после 19-ти туров занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.

Напомним, 27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Прошлым клубом португальца был «Ювентус». Он выступал за туринцев с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник шокирован состоянием манкунианцев.