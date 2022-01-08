Назван единственный претендент на Кокорина

Итальянская Corriere dello Sport назвала единственного претендента на российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Фиалки» готовы расстаться с 30-летним футболистом уже в январе. Тем не менее, клуб столкнулся с отсутствием предложений по трансферу россиянина. «Фиорентина» может отдать Кокорина в аренду и выплачивать ему часть зарплаты.
Единственный клуб, который интересуется кандидатурой Кокорина — подмосковные «Химки». В российской команде рассчитывают, что новичок команды Павел Мамаев сможет повлиять на нападающего.
Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В этом сезоне он всего четыре раза появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны.
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет €2 млн.
Ранее спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов опроверг информацию об интересе подмосковного клуба к Александру Кокорину.