Назван единственный претендент на Кокорина

Итальянская Corriere dello Sport назвала единственного претендента на российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Фиалки» готовы расстаться с 30-летним футболистом уже в январе. Тем не менее, клуб столкнулся с отсутствием предложений по трансферу россиянина. «Фиорентина» может отдать Кокорина в аренду и выплачивать ему часть зарплаты.

Единственный клуб, который интересуется кандидатурой Кокорина — подмосковные «Химки». В российской команде рассчитывают, что новичок команды Павел Мамаев сможет повлиять на нападающего.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В этом сезоне он всего четыре раза появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет €2 млн.

Ранее спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов опроверг информацию об интересе подмосковного клуба к Александру Кокорину.