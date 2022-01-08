Овечкин повторил худшую безрезультативную серию в текущем сезоне

В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Сент-Луис Блюз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).

В этом матче принял участие российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. За 20.55 на льду 36-летний россиянин не совершил результативных действий, заработав показатель полезности «-3».

В предыдущей игре, с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ), нападающий также не набрал очков, завершив матч с коэффициентом полезности «-2». Это второй раз в сезоне, когда Овечкин не набирает очков в течение двух игр подряд.

Предыдущая серия была в середине ноября, когда капитан столичной команды не отметился результативными действиями в матчах с «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ) и «Лос-Анджелес Кингз» (2:0), суммарно заработав «-2».

Всего в этом сезоне на счету Овечкина 24 заброшенные шайбы и 26 голевых передач. По этим показателям он является безоговорочным лидером своей команды.

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 754 шайбы в карьере. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин занимает второе место в списке кандидатов на «Харт Трофи».