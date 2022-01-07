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Президент «Реала» хочет, чтобы Холанд перешел в «Барселону»

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Reuters

Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает журналист Хорхе Рамос в Twitter.

По сведениям источника, Перес желает создать аналог бывшего противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Дело в том, что президент мадридского клуба намерен подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Киллиана Мбаппе, который является потенциальным соперником Холанда. По мнению функционера, такое противостояние принесет обоим клубам коммерческую выгоду.

Холанд выступает за «Боруссию» с сезона 2019/20. В составе «шмелей» норвежец сыграл 52 матча, в которых забил 50 мячей, а также сделал 13 результативных передач. Форвард перешел в дортмундский клуб из «Ред Булл» Зальцбург.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил мнение, что Холанд и Мбаппе хотели бы играть на реконструированном стадионе «Сантьяго Бернабеу», ремонт которого на сегодняшний день продолжается.

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