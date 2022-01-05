Бывший наставник «Зенита» рассказал о желании возглавить «Краснодар»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал о желании возглавить клуб Российской премьер-лиги «Краснодар», передает Sport24.

«Возглавил бы я «Краснодар»? С удовольствием. Я был бы очень рад такому предложению. Если «Краснодар» обратится ко мне, я конечно же не смогу отказаться», — сказал Петржела.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) южане занимают пятое место, набрав 29 очков.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на уход Виктора Гончаренко с поста наставника «Краснодара».

«Для меня это неожиданная новость. Можно ли ждать Марко Николича в «Краснодаре»? Про Николича есть информация, что он и в ЦСКА может перейти. Что-то я сомневаюсь, что он поедет во второй клуб», — сказала Смородская.