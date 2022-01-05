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Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А против «Удинезе»

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Global Look Press

Российский футболист итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч Серии А против «Удинезе», передает пресс-служба «фиалок» в Twitter.

Встреча состоится 6 января. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что итальянская «Фиорентина» планирует избавиться от российского нападающего Александра Кокорина уже в этом месяце.

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Футбол. Чемпионат Италии
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