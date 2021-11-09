Два футболиста сборной России пропустили тренировку национальной команды из-за травм

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что Георгий Джикия и Рифат Жемалетдинов пропустили тренировку национальной команды из-за травм, передает «Чемпионат.com».

«Жемалетдинов и Джикия сегодня не тренировались. У Джикии небольшое перенапряжение подколенного сухожилия. Надеемся, завтра все будет нормально. Рифат приехал с болевым ощущением в икроножной мышце», — сказал Карпин.

Встреча между сборными России и Кипра состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. 14 ноября российские футболисты в Сплите сыграют с Хорватией.

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее футболист сборной России Вячеслав Караваев рассказал, поменялась ли атмосфера в сборной без форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.