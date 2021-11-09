В «Аталанте» отреагировали на новость о возможном уходе Миранчука из клуба

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал новость о возможном уходе Алексея Миранчука из команды, передает «Чемпионат.com».

«Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать», — сказал Сартори.

В нынешнем сезоне Серии А россиянин принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В основном составе команды он появился в двух играх. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Миранчука составляет €13,5 млн.

При этом в СМИ также появилась информация, согласно которой «Аталанта» хочет отправить российского хавбека в аренду, но не планирует его продавать, так как рассчитывает на него в будущем.

Ранее сообщалось, что клуб итальянской Серии А «Торино» стал главным фаворитом в борьбе за российского игрока «Аталанты» Алексея Миранчука.