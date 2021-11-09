Медведева и Милохин поцеловались в прокате

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в седьмом выпуске «Ледникового периода» предстали в образах Ромео и Джульетты и исполнили трогательный номер, который закончился поцелуем, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В финале романтичного проката молодые люди скрылись за белой ширмой, которая подсвечивалась сзади, и зрителям были видны только их тени. Было заметно, как контуры Медведевой и Милохина поцеловались в губы.

Ранее Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на новый прокат Медведевой и Милохина.