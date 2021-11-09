741-я шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Баффало»

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Баффало Сейрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила в Вашингтоне, завершилась победой «столичных» со счетом 5:3.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в этом матче набрал три очка — он забросил шайбу, которая стала 741-й в его карьере и помогла ему сравняться с Бреттом Халлом в списке лучших снайперов Лиги, а также помог отличиться Тому Уилсону, который открыл счет, и Джону Карлсону.

Российский нападающий Евгений Кузнецов набрал три очка, сделав ассистентский хет-трик, защитник Дмитрий Орлов отдал голевую передачу. Вратарь Илья Самсонов провел матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и догнал Бретта Халла в списке лучших снайперов Лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сейрбз» — 5:3

1:0 — Уилсон (Овечкин, ван Римсдайк), 02:13;

2:0 — Макмайкл (Шульц, Хагелин), 22:30;

2:1 — Икин, 23:43;

3:1 — Овечкин (Орлов, Кузнецов), 28:55;

3:2 — Бьорк (Руотсалайнен, Хег), 43:17;

4:2 — Уилсон (Кузнецов), 46:45;

5:2 — Карлсон (Кузнецов, Овечкин), 57:47;

5:3 — Миллер (Хиностроза), 58:56.