Экс-вратарь «Спартака»: Черчесов спалился и сам себя наказал

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили, сравнивая главного тренера сборной России Валерия Карпина и экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова, выразил мнение, что последний сам виноват в том, что при нем сборная играла неудовлетворительно. Слова Кавазашвили передает «Спорт день за днем».

«Черчесов, бывший вратарь, спалился на том, что пригласил в сборную вратарей, которые не соответствуют уровню современных требований. Он сам себя наказал. Карпин взял разваленную в психологическом плане команду и стал вызывать новых игроков, чтоб изменить общий фон в коллективе. Но, конечно, самое главное качество Карпина – фарт. Сборной очень везло в последних матчах», – сказал Кавазашвили.

Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла последнее место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Национальная команда во главе с Валерием Карпиным лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов сравнил национальную команду при Черчесове и Карпине.