Билялетдинов: для Карпина незаменимых нет, пример с Дзюбой показателен

Бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что для главного тренера сборной России Валерия Карпина не существует незаменимых футболистов.

«Для Карпина незаменимых нет, любой может быть заменен. Нет такого игрока, который на себе вытащит игру. Да, можно выбирать более опытных и мастеровитых, но нужно выбрать одиннадцать. И даже Джикия и Баринов не являются незаменимыми для Карпина. Пример с Дзюбой показателен.

Выйдет ли сборная в Катар напрямую? Я оцениваю как 50 на 50. Без пафоса: вот мы обязаны, мы способны... Да, мы способны. Но мы способны также и проиграть. У более классных команд процент непредсказуемости ниже, а у нас 50 на 50», — считает Билялетдинов.

Встреча между сборными России и Хорватии состоится 14 ноября в Сплите. 11 ноября российские футболисты в Санкт-Петербурге сыграют с Кипром.

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее Билялетдинов предположил возможные варианты тактики, которую выберет Карпин на матч против Хорватии.