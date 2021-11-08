В ФХР высказались о возможной дисквалификации российского игрока из-за допинга

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, что игрок «Колорадо» Валерий Ничушкин сдал положительный допинг-тест в 2013 году. Слова Курбатова передает «Матч ТВ».

Стоит отметить, что дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Пришло первое официальное уведомление от WADA через IIHF. У игрока есть право до 16 ноября написать некий отзыв — согласен он или нет, почему. После этого будет второе уведомление. То есть процедура идет своим чередом. Это проба от 2013 года, она хранилась в московской лаборатории. В процессе перепроверки зимой 2019 года были обнаружены в пробе некоторые запрещенные вещества. Поэтому было инициировано это дело. Мы находимся в контакте с игроком», — сказал Курбатов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал новость о положительной допинг-пробе Ничушкина.