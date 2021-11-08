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Холдинг «Манчестер Сити» не отказывался от покупки акций «Спартака»

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Maxim Shemetov/Reuters

Холдинг City Football Group, в который входит «Манчестер Сити», не приостанавливал переговоры о покупке 20% акций московского «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

Ранее о недовольстве представителей компании состоянием дел в российском клубе сообщил Metaratings.ru.

По информации «Спорт-Экспресс», City Football Group продолжает оценку деятельности клуба. Процесс планируют закончить к концу года.

Представители арабского холдинга посетили матч 13-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи», а также провели осмотр базы и офиса.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 19 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 14-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

В Лиге Европы российский клуб занимает последнее, четвертое место после четырех туров. Команда, набравшая четыре балла, отстает на три очка от лидирующего «Наполи».

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

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Футбол. Чемпионат России
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