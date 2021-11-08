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Самошников и Захарян не сыграют за сборную России в матчах отбора к ЧМ-2022

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников и полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не сыграют за сборную России по медицинским показателям в ноябрьских матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба национальной команды в Telegram-канале.

В то же время в заявку сборной впервые попал защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой.

В заключительных матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России сыграет с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее пресс-служба сборной России по футболу обратилась к рэп-исполнителю Мирону Федорову, также известному как Oxxxymiron, с просьбой не выпускать новый альбом в дни матчей отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Ожидается, что в ближайшее время исполнитель выпустит альбом под названием «Смутное время», который станет для него первым за последние шесть лет.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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