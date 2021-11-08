Критикуемая Винер-Усмановой Кузьмина стала почетным вице-президентом FIG

Бывшая глава технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталья Кузьмина стала почетным вице-президентом организации, сообщается на официальном сайте федерации.

Также должности почетных вице-президентов FIG получили шведка Маргарет Сиккенс Алквист и немец Хорст Кунце.

Кузьмина занимала должность главы техкома с 2013 года. В сентябре российская сторона сняла ее кандидатуру с предстоящих выборов после того, как глава федерации художественной гимнастики России (ФХГР) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова связывала поражение Дины Авериной в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио с действиями Кузьминой.

Тогда победу одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650). Протест российской стороны был отклонен.

Ранее сообщалось, что на выборах главы технического комитета, которые прошли на конгрессе FIG в турецкой Анталье, победила египтянка Ноха Абу Шабана.