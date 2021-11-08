Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть без вреда для здоровья 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость COVID-19 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой неделе не ляжет снег 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти по снегу, толкая впереди... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение антидопинговых правил 03:50
Бесплатная ставка 1000 р.

Критикуемая Винер-Усмановой Кузьмина стала почетным вице-президентом FIG

close
100%
Сергей Савостьянов/ТАСС

Бывшая глава технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталья Кузьмина стала почетным вице-президентом организации, сообщается на официальном сайте федерации.

Также должности почетных вице-президентов FIG получили шведка Маргарет Сиккенс Алквист и немец Хорст Кунце.

Кузьмина занимала должность главы техкома с 2013 года. В сентябре российская сторона сняла ее кандидатуру с предстоящих выборов после того, как глава федерации художественной гимнастики России (ФХГР) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова связывала поражение Дины Авериной в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио с действиями Кузьминой.

Тогда победу одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650). Протест российской стороны был отклонен.

Ранее сообщалось, что на выборах главы технического комитета, которые прошли на конгрессе FIG в турецкой Анталье, победила египтянка Ноха Абу Шабана.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть