Медведев объяснил свои слова в адрес сербского болельщика

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свои слова, сказанные во время финала «Мастерса» в Париже в адрес одного из болельщиков.

Напомним, 25-летний теннисист пожаловался на действия сербского фаната судье, назвав его человеком «без мозгов».

«Могу повторить все, что я сказал о нем во время перерыва. Надеюсь, он больше не смотрит теннис. Не стану говорить, что проиграл один из самых важных розыгрышей из-за него, однако это явно отвлекло меня.

Не знаю, есть ли какой-нибудь вид спорта, где настолько важно сохранять концентрацию, как в теннисе. Необходимо, чтобы фанаты сохраняли тишину во время розыгрыша и до него», — цитирует россиянина журналист Мусаб Абид в Twitter.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Джоковича. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут.

В личных встречах между Медведевым и Джоковичем счет стал 6:4 в пользу первой ракетки мира. Последний раз теннисисты встречались между собой в финале US Open — 2021. Тогда Медведев одержал убедительную победу в трех сетах.

Отметим, что в прошлом году парижский турнир выиграл именно 25-летний россиянин.

Ранее Новак Джокович рассказал, за что уважает Даниила Медведева.