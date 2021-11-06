«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

На седьмой минуте защитник «МЮ» Эрик Байи оформил автогол. На 45-й минуте Бернардо Силва увеличил преимущество «Сити» до двух мячей.

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд», на котором присутствовало 73 тысячи зрителей.

Таким образом, после 11 матчей «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 23 очка. «Юнайтед» располагается на пятой позиции, набрав 17 баллов.

В следующем матче «Сити» сыграет с «Эвертоном». Игра пройдет 21 ноября на стадионе «Этихад» в Манчестере. 20 ноября «Юнайтед» в гостях встретится с «Уотфордом».

АПЛ. 11-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (0:2)

Голы: 0:1 — Байи, 7 (АГ); 0:2 — Силва, 45.

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