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Медведев стал вторым россиянином, заработавшим в теннисе свыше $20 млн

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Global Look Press

Даниил Медведев стал вторым в истории российским теннисистом, которому удалось заработать $20 млн.

Накануне россиянин вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, что принесло ему $122 960.

По призовым Медведев уступает лишь двукратному победителю «Большого шлема» Евгению Кафельникову, который за свою теннисную карьеру заработал $23 883 797.

Ранее первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о Данииле Медведеве.

Напомним, в финале US Open 2021 года российский теннисист одержал победу со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и не позволил сербскому теннисисту выиграть все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год.

Для Медведева это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде он проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно Джоковичу. В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

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