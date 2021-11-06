Новый тренер «Барселоны» Хави: ничьи и поражения недопустимы

Новый главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от назначения в клуб.

«Мы будем работать и выкладываться на все 100%. В конце концов, это «Барселона», лучший клуб мира, а лучший клуб мира должен побеждать. Ничьи и поражения недопустимы. Следовательно, требования максимальны. Постараюсь сделать игроков «Барселоны» счастливыми. Придется очень много работать, но у нас есть четкая цель — это победа. Я настроен крайне позитивно», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Специалист заявил, что счастлив вернуться в «Барселону». Он отметил, что приглашение в каталонским клуб является самым большим вызовом в его карьере.

Соглашение между клубом и наставником рассчитано до лета 2024 года. 8 ноября состоится официальная презентация.

Хави начал тренерскую карьеру в катарском «Аль-Садде» в 2019 году. За это время он привел команду к золотым медалям чемпионата Катара.

28 октября «Барселона» объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 16 очков в 11 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства.

Ранее Хави обратился к фанатам «Барселоны».