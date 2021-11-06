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«Спартак» может возглавить экс-помощник Конте в «Челси» и «Интере»

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Maxim Shemetov/Reuters

Новым наставником московского «Спартака» может стать 49-летний итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший в тренерском штабе Антонио Конте в лондонском «Челси» и миланском «Интере». Об этом в Twitter сообщает журналист Лука Бьянчин.

Напомним, 5 ноября итальянское издание Itasportpress сообщило о том, что красно-белые готовы предложить экс-тренеру «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо контракт сроком на три года с зарплатой примерно €1,5 млн за сезон. Позже глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг эту информацию.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 18 очков.

4 ноября красно-белые сыграли вничью с английским «Лестером» в матче Лиги Европы. Счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Сравнял счет хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

Ранее Андреа Д'Амико, агент Дженнаро Гаттузо, отреагировал на новость, что его клиент может возглавить «Спартак».

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