Агент рассказал, кто будет следующим тренером «Спартака»

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, кто будет следующим тренером «Спартака», передает «Чемпионат.com».

«Следующим тренером «Спартака», скорее всего, будет итальянец. По моей информации, руководство «Спартака» решило повторить успешный опыт с Каррерой. Думаю, что это мудрое решение», — сказал Трабукки.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 18 очков.

4 ноября красно-белые сыграли вничью с английским «Лестером» в матче Лиги Европы. Счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Сравнял счет хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

Ранее футбольный агент Марко Трабукки рассказал о судьбе главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.