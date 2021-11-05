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Агент рассказал, кто будет следующим тренером «Спартака»

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David Klein/Reuters

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, кто будет следующим тренером «Спартака», передает «Чемпионат.com».

«Следующим тренером «Спартака», скорее всего, будет итальянец. По моей информации, руководство «Спартака» решило повторить успешный опыт с Каррерой. Думаю, что это мудрое решение», — сказал Трабукки.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 18 очков.

4 ноября красно-белые сыграли вничью с английским «Лестером» в матче Лиги Европы. Счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Сравнял счет хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

Ранее футбольный агент Марко Трабукки рассказал о судьбе главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.

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Футбол. Чемпионат России
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