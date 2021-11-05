Юрист рассказал, что грозит Смородской за обвинения игроков «Спартака» в расизме

Юрист Андрей Князев рассказал, что грозит бывшему президенту московского «Локомотива» Ольге Смородской за то, что она обвинила игроков столичного «Спартака» в расизме, передает «Чемпионат.com».

«Судебные перспективы в плане того, что это является оскорблением для клуба, хорошие. Если суд поддержит «Спартак», то будет денежное взыскание со Смородской», — сказал Князев.

Также Князев отметил, что Слова Смородской можно определить как клевету, если в «Спартаке» считают это уголовным преступлением.

Напомним, пресс-служба красно-белых отметила, что в клубе намерены привлечь Смородскую к ответственности за ее слова.

Смородской не понравилось то, что игроки «Спартака» не преклонили колено перед матчем четвертого тура Лиги Европы с английским «Лестером» (2:2).