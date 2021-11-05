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Стало известно, кто получит «Золотой мяч» в 2021 году

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Global Look Press

Форварда французского «ПСЖ» Лионеля Месси уведомили о том, что он получит «Золотой мяч» в 2021 году, передает RTP .

Отмечается, что Месси уже дал интервью журналу France Football, который вручает награду.

Церемония награждения состоится 29 ноября в Париже.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что руководство «Барселоны» не просило его играть бесплатно в каталонском клубе.

«Я сделал все возможное, чтобы остаться в клубе, однако меня никогда не просили играть бесплатно. Меня попросили понизить зарплату на пятьдесят процентов. Кстати, я сделал это без проблем. Мы были готовы больше помогать клубу. Моя семья хотела остаться в Барселоне», — сказал Месси.

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Футбол. Чемпионат Франции
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