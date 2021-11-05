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Слуцкая назвала чушью предложение добавлять баллы за возраст фигуристкам

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Агентство городских новостей «Москва»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая отреагировал на предложение Александра Жулина мотивировать возрастных фигуристок дополнительными баллами.

Такое предложение двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду высказал после выступление Елизаветы Туктамышевой на Гран-при Канады.

«Если за каждый год будут прибавлять баллов по 50, тогда да, это будет мотивацией для фигуристок. Однако один балл в глобальном смысле ничего не даст. Это не та мотивация, за которую люди готовы разрываться на тысячу мелких медвежат.

Давайте еще будем прибавлять очки за красивые камни на костюме. Вышла на лед симпатичная девочка – дадим баллов десять, а другая обычная – ей поставим минус десять. Чушь какая-то. Почему все сводится к каким-то внешним данным, а не к наполнению программы?» – приводит слова фигуристки RT.

Туктамышева в свои 24 года всерьез претендует на то, чтобы завоевать одну из трех путевок на Олимпиаду в Пекин — 2022 и оставить за бортом кого-то из учениц Этери Тутберидзе. Прямо сейчас Елизавета получает оценки выше, чем Александра Трусова, Анна Щербакова, Майя Хромых и Дарья Усачева.

Ранее в команде Этери Тутберидзе с иронией ответили на предложение добавлять баллы за возраст.

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