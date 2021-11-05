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Российский теннисист Медведев: чувствую себя старым

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Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев высказался от предстоящей четвертьфинальной встречи с французом Юго Гастоном на «Мастерсе». Слова Медведева передает Tennis Majors.

«Знаю, что в матче с Гастоном зрители не будут меня поддерживать. Придется с этим смириться. Когда я думаю об Алькарасе и Гастоне, то чувствую себя старым. Когда мне было 18 лет, я занимал где-то 700-е место в рейтинге и наконец победил на «фьючерсе». То, что делает Алькарас, просто невероятно. Следить за игрой Гастона также интересно. Их матч поставили на позднее время, что для них непривычно», — сказал Медведев.

Напомним, в финале US Open 2021 года российский теннисист одержал победу со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и не позволил сербскому теннисисту выиграть все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год.

Для Медведева это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде он проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно Джоковичу. В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

В нынешнем сезоне Медведев одержал 50 побед и потерпел 11 поражений.

Ранее первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве.

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