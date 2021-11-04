Смородская раскритиковала «Локомотив» за ничью с «Галатасараем»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре красно-зеленых в матче Лиги Европы против турецкого «Галатасарая», передает «Спорт-Экспресс».

«Я недовольна ни игрой, ни результатом. Локомотив» не хотел победить. Так делать нельзя, это безобразие. Я не поняла, почему в стартовый состав попали резервисты. Что творит Гисдоль?» — сказала Смородская.

Счет в самом конце первого тайма открыл игрок клуба из Стамбула Софьян Фегули. За 20 минут до финального свистка равновесие восстановил Франсуа Камано.

В турнирной таблице группы «Локомотив» занимает четвертое место, набрав два очка. «Галатасарай» располагается на первой строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре красно-зеленые сыграют с римским «Лацио». Встреча пройдет 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. «Галатасарай» померится силами с французским «Марселем». Встреча пройдет 25 ноября.