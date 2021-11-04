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Тихонов о положительной допинг-пробе Ничушкина: он облегчил себе судьбу

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РИА

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Валерий Ничушкин сдал положительную допинг-пробу.

«Все мои предсказания сбываются! Опозорились после Олимпиады? Опозорились. Нас лишили медалей, лишили гимна, лишили флага. WADA осталось только название страны поменять, и все! Чего мы хотим, если мы так относимся к собственной стране? Даже закона о наказании за употребления допинга нет!

Нас предупреждали о том, что допинг-проба не имеет срока давности. Я не могу утверждать, но наверняка за это время появились какие-то новые реагенты, которые помогли распознать, что мы принимали или кололи.

Ничушкин — серьезный хоккеист, но у нас в сборной много достойных ребят. Он облегчил себе судьбу. В НХЛ он продолжит играть и продолжит зарабатывать бешеные деньги. Но за сборную надо играть, я считаю», — сказал Тихонов «Газете.Ru».

Стоит отметить, что дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В текущем сезоне НХЛ Ничушкин провел один матч, отметившись одной результативной передачей.

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Хоккей. Сборная России
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