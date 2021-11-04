Губерниев: зачем Ничушкин принимал тестостерон? Может, у него не стоял на хоккей?

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Валерий Ничушкин сдал положительный допинг-тест на тестостерон, передает Sport24.

«Хочу у него спросить — а зачем он принимал тестостерон. Были проблемы с физподготовкой, что ли? Или, может, у него не стоял? На хоккей, например», — сказал Ничушкин.

Стоит отметить, что дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В текущем сезоне НХЛ Ничушкин провел один матч, отметившись одной результативной передачей.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Валерия Ничушкина.