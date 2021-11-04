Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Один врач в бригаде — убийца»: эксперт прокомментировал увольнение... 13:36
Умер связист КГБ СССР Евсей Доброневский 13:31
Глава Федерации гандбола России заявил, что хотел купить «Спартак»... 13:22
Экс-глава НАТО рассказал, что Путин интересовался приглашением России в альянс 13:20
Представители минтранса Белоруссии прибудут в Иркутск для расследования... 13:14
В Петербурге отпустили блогеров, надевших варежки на бронзовых коней 13:08
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину 12:59
Кавазашвили: мечтаю, чтобы шейхи купили «Спартак» 12:57
Ветеран Второй мировой войны завещал свое тело науке, но его вскрыли на шоу... 12:45
Минобороны заявило, что контролирует действия корабля ВМС США в Черном море 12:45
Бесплатная ставка 1000 р.

Актер Баринов — о «Локомотиве»: мне неинтересна немецкая команда

close
100%
Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

Народный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о предстоящем матче «железнодорожников» со стамбульским «Галатасараем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Ничего не жду от матча. Неверное, сделали работу над ошибками. Иначе чем они занимались тогда? У «Локомотива» больше шансов на победу, чем у «Спартака». Но мне сейчас неинтересна немецкая команда. За такой «Локомотив» я не болею», — приводит слова артиста «СЭ».

Встреча между «Галатасараем» и «Локомотивом» пройдет с Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен» 4 ноября.

После трех туров красно-зеленые, набравшие одно очко, занимают последнее место в турнирной таблице группы E. «Галатасарай» с семью баллами занимает первое место. Первая встреча между командами, прошедшая в Москве на «РЖД-Арене», завершилась победой турецкого клуба со счетом 1:0.

Ранее музыкант Юрий Лоза поделился мнением об игре «Локомотива» в преддверии матча против «Галатасарая».

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть