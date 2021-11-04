Актер Баринов — о «Локомотиве»: мне неинтересна немецкая команда

Народный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о предстоящем матче «железнодорожников» со стамбульским «Галатасараем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Ничего не жду от матча. Неверное, сделали работу над ошибками. Иначе чем они занимались тогда? У «Локомотива» больше шансов на победу, чем у «Спартака». Но мне сейчас неинтересна немецкая команда. За такой «Локомотив» я не болею», — приводит слова артиста «СЭ».

Встреча между «Галатасараем» и «Локомотивом» пройдет с Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен» 4 ноября.

После трех туров красно-зеленые, набравшие одно очко, занимают последнее место в турнирной таблице группы E. «Галатасарай» с семью баллами занимает первое место. Первая встреча между командами, прошедшая в Москве на «РЖД-Арене», завершилась победой турецкого клуба со счетом 1:0.

Ранее музыкант Юрий Лоза поделился мнением об игре «Локомотива» в преддверии матча против «Галатасарая».