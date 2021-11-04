Менеджер Емельяненко рассказал о ходе переговоров по бою с Джиганом

Азамат Бостанов, менеджер бойца ММА Александра Емельяненко, говоря о ходе переговоров по поединку своего клиента с рэпером Джиганом, заявил, что в данный момент нет площадки, которая готова провести данное мероприятие. Слова Бостанова передает «Матч ТВ».

«Если говорить о потенциальном поединке с Джиганом, то история непонятная. Изначально нам поступило предложение об этом бое, но на этом все — никакого продолжения истории. На сегодня ситуация следующая: нет площадки, которая готова провести этот бой», — сказал Бостанов.

Емельяненко в профессиональной карьере провел 37 поединков и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA. В сентябре он провел бой против блогера Артема Тарасова — встреча длилась три раунда и завершилась победой Емельяненко единогласным решением судей.

Изначально поединок с Джиганом должен был состояться 4 ноября в Москве, а местом его проведения могла стать «ВТБ Арена». Однако в начале октября Джиган сообщил, что поединок будет перенесен. Новые дата и время боя не назывались.

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