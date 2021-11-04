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Жамнов: задача на Олимпиаде одна — выступить достойно

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что на предстоящей Олимпиаде-2022 задача национальной команды — выступить достойно. Слова Жамнова передает «Матч ТВ».

«В плане коммуникаций проблем никаких нет, негатива — тоже. Со всеми, с кем мы виделись, донесли свое видение, как мы хотим играть на Олимпийских играх. В данный момент отказников точно нет. Все хотят ехать, желание огромное. Позитивный настрой, правильно сказано. Все ребята прекрасно понимают наши задачи и то, что мы от них ждем. Задача одна — выступить достойно», — заявил Жамнов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Алексей Жамнов заявил, что дисквалифицированный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может сыграть на Олимпийских играх — 2022.

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Хоккей. Сборная России
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