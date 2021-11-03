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Моуринью саркастически отреагировал на пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ювентусом»

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Reuters

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на решение арбитра матча Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и туринским «Ювентусом» дать перебить пенальти в ворота сине-бело-голубых из-за того, что игроки из Санкт-Петербурга раньше времени вбежали в штрафную.

В своем Instagram специалист выложил фотографии, на которых футболист «Ромы» исполняет пенальти в ворота «Ювентуса», а игрок «старой синьоры» наносит удар по воротам «Зенита».

«Догадайтесь, какой удар перебили», — написал Моуринью.

На 55-й минуте матча главный арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых, который не сумел реализовать нападающий Пауло Дибала. Из-за того, что игрок «Зенита» Вильмар Барриос забежал в штрафную площадь до удара, судья попросил футболиста «Ювентуса» перебить пенальти. Со второй попытки форвард итальянской команды забил мяч.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о пенальти в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и петербургским «Зенитом».

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Футбол. Лига чемпионов
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