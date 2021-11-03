Форвард «Зенита» Дзюба впервые за четыре года провел три игры подряд в запасе

Нападающий Артем Дзюба впервые за четыре года провел три игры в составе петербургского «Зенита» подряд в запасе. Об этом сообщает Sports.ru.

Подобное происходило с форвардом в августе 2017 года, когда сине-бело-голубых тренировал итальянец Роберто Манчини. В тот период воспитанник столичного «Спартака» находился на скамейке во время начала матчей на протяжении шести игр подряд.

Отметим, что на счету Дзюбы в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» голевая передача на Сердара Азмуна.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед».