Федерация гимнастики Израиля назвала причину, по которой команда не поехала на ЧМ

В федерации гимнастики Израиля рассказали, по какой причине национальная женская сборная отказалась участвовать на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Представительница Израиля Линой Ашрам выиграла личное многоборье на Олимпиаде в Токио, но, по мнению российской стороны, судьи украли победу у Дины Авериной. Все ждали встречи Ащрам и Авериной на чемпионате мира, но она не состоялась.

«Было решено не участвовать в чемпионате мира по профессиональным соображениям», — цитирует заявление Федерации «ИноПроСпорт».

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ)

По итогам чемпионата мира российские гимнастки завоевали семь золотых, четыре серебряных и две бронзовых награды. Национальная команда заняла первое место в медальном зачете.

Четыре награды высшего достоинства завоевала Дина Аверина. Она стала абсолютной рекордсменкой по числу золотых медалей в истории чемпионатов мира, одержав 18 побед.

Ранее сообщалось, что президент Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева заявила, что на чемпионате мира не хватало Ашрам.