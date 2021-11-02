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Наставник «Аталанты»: жаль, что Роналду вернулся в Англию

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Reuters

Наставник итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о форварде английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, передает Football Italia.

«У него так хорошо получается в «Манчестер Юнайтед», и он много отдал Серии А. Лично мне жаль, что он вернулся в Англию, потому что я всегда надеюсь играть с лучшими игроками в Италии», — сказал Гасперини.

Напомним, «Аталанта» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 2 ноября в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Ранее Джорджина Родригес, девушка форварда сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram фото с УЗИ.

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Футбол. Чемпионат Италии
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