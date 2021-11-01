Экс-президент «Локомотива»: Дзюба замедляет игру «Зенита», поэтому и сидит на замене

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что нападающий Артем Дзюба не должен играть в составе «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Слова Смородской передает «Спорт-Экспресс».

«Одно дело громить всех в чемпионате России, другое — забрать три очка у многократного чемпиона Италии в Лиги чемпионов. Если «Ювентус» соберется и покажет свой футбол, то у питерцев шансов почти не будет. Дзюба замедляет игру «Зенита», поэтому и сидит на замене. Если команда хочет играть в быстрый комбинационный футбол, то нужно выходить на поле без Артема», — сказала Смородская.

Матч между «Ювентусом» и «Зенитом» пройдет 2 ноября в Турине. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. «Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0.

Ранее заслуженный артист России Владимир Пресняков заявил, что Артем Дзюба не должен выходить на поле в стартовом составе «Зенита».