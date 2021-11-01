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Агент Селюк: Карпин хочет ткнуть Дзюбу в салат, но Артем не дал ему этой возможности

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РИА Новости

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Артеми Дзюба должен выступать в составе сборной России, но главный тренер Валерий Карпин отказывается вызывать футболиста «Зенита» из-за конфликтной ситуации, которая произошла между ними. Слова Селюка передает «Спорт-Экспресс».

«СМИ подали отказ Дзюбы ехать в сборную так, как будто он враг. Но он не враг, просто у него возникла с Карпиным конфликтная ситуация. Карпин все время хочет ткнуть Дзюбу в салат, но Артем не дал ему этой возможности. Дзюба — знаковый игрок для российской сборной, но мне тут более странен такой паршивенький коллектив в нашей сборной. Дзюба играл столько времени в сборной: он был капитаном, весельчак, настраивал команду», — сказал Селюк.

Сборная России 11 ноября сыграет дома с Кипром, а 14 ноября проведет выездной матч против Хорватии. На данный момент команда Валерия Карпина возглавляет турнирную таблицу группы Н, на два балла опережая идущих вторыми хорватов. Именно между этими сборными будут разыграны первое и второе места — остальные команды группы потеряли шансы побороться даже за вторую строчку.

Ранее комментатор Георгий Черданцев заявил, что Дзюба в любом состоянии нужен сборной России.

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