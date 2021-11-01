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Постановщик «Ледникового периода» Ставиский: Милохин жилистый, поднимает Медведеву без проблем

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Пресс-служба Первого канала

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему Евгения Медведева и Даня Милохин подходят для совместных выступлений друг с другом и могут успешно исполнять поддержки, несмотря на почти одинаковый рост.

«Чтобы качественно делать поддержки при одинаковом росте партнеров, надо хорошо выучить технику исполнения, потому что техника нивелирует недостаток роста у партнера.

Даня, например, достаточно жилистый, сильный, он Женю поднимает без проблем. То, что он упал в первой программе, было абсолютно технической ошибкой — он сам это знает, признает. В четвертой программе он абсолютно спокойно, безо всяких проблем и покачиваний сделал эту поддержку (видео того проката Медведевой и Милохина в образе пионеров набрало уже больше 1,5 млн просмотров. — «Газета.Ru»). И другие артисты тоже делают поддержки очень неплохо», — сказал Ставиский.

Ранее чемпион мира рассказал о своем первом впечатлении от знакомства с Милохиным, который пришел «с красными ногтями, красными волосами и пирсингом».

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