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Аршавин объяснил феномен Дзюбы как бомбардира

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РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, в чем феномен форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы как бомбардира.

«Он рано начал, долго играет. Последние четыре года играет в лучшей команде, которая много забивает. Плюс мастерство при нем», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В матче 13-го тура чемпионата России против московского «Динамо» (1:4) Дзюба, вышедший на замену во втором тайме, забил свой 144-й мяч в истории чемпионатов России и установил рекорд по этому показателю.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в 13 матчах, в которых забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

«Зенит», набравший 29 очков, лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий на втором месте московский «Локомотив» на пять баллов.

Ранее бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о жесте нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

После гола в ворота «Динамо» Дзюба прокричал в сторону главного тренера Сергея Семака и показал жестами, что он должен всегда быть на поле.

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Футбол. Чемпионат России
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