Быстров раскритиковал Дзюбу за «расшатывающий лодку» поступок

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о жесте нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

В матче 13-го тура чемпионата России против московского «Динамо» (1:4) форвард, вышедший на замену во втором тайме, забил свой 144-й мяч в истории чемпионатов России и установил рекорд по этому показателю. После гола Дзюба прокричал в сторону главного тренера Сергея Семака и показал жестами, что он должен всегда быть на поле.

«В этой всей ситуации, когда Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионатов России и так себя ведет, это его не красит. Потому что ты проиграл конкуренцию в команде, потерял место в сборной, стареешь», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Экс-футболист считает, что форвард «Зенита» должен быть благодарен тренеру за то, что он выпускает его на поле.

«Этими жестами Дзюба расшатывает лодку. Лодка плывет блестяще без Дзюбы в основном составе. А этими жестами он показывает, что что-то не то», — добавил экс-игрок сборной России.

Быстров уверен, что Дзюба может подвергнуться санкциям, если он продолжит давить на Семака.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в 13 матчах, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

«Зенит», набравший 29 очков, лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий на втором месте московский «Локомотив» на пять баллов.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал вызовом для Семака реакцию Дзюбы на рекордный гол.