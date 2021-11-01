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Месси заявил о желании вернуться в «Барселону»

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Albert Gea/Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что хотел бы вернуться в «Барселону» в качестве спортивного директора.

«Я всегда говорил, что буду очень счастлив, если смогу помочь клубу, чем смогу. Я хочу быть спортивным директором. Не знаю, случится ли это в «Барселоне» или нет. Но если есть такая возможность, я хотел бы вернуться, чтобы иметь возможность помочь, так как это клуб, который я люблю, и я буду очень рад, если он и дальше будет в порядке», — цитирует Месси Sport.es.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси в пятый раз подряд ушел с поля без голов и передач в Лиге 1.

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Футбол. Чемпионат Испании
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