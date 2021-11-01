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Винер-Усманова назвала успех России на чемпионате мира «победой духа и бога»

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РИА Новости

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова высказалась о результатах российских спортсменок на чемпионате мира, который прошел в японском Китакюсю.

«У нас всего-то нет двух золотых медалей из всех наград, которые разыгрывали. Сегодняшняя серебряная медаль (в групповых упражнениях) — это колоссальная победа воли, духа и господа бога, который нес нашу команду на руках с двумя новыми девочками», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».

По итогам турнира российские гимнастки завоевали семь золотых, четыре серебряных и две бронзовых награды. Национальная команда заняла первое место в медальном зачете.

Четыре награды высшего достоинства завоевала Дина Аверина. Она стала абсолютной рекордсменкой по числу золотых медалей в истории чемпионатов мира, одержав 18 побед.

Ранее Арина и Дина Аверины поблагодарили всех причастных к успешному выступлению сборной России на чемпионате мира 2021 года по художественной гимнастике.

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