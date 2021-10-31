Президент «Урала» о реформах в РПЛ: приехал обкуренный голландец и рассказал нам

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о проекте реформ в российском футболе, который был разработан специалистами из Нидерландов.

«Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам». У голландца спрашиваешь: «Кто-то играет в мире по такой системе?». Он говорит, что нет. А почему мы должны? Почему мы должны на себе эксперименты устраивать? Я всегда был за лимит, чтобы играли наши ребята. Если сейчас убрать лимит, будет проще привезти иностранцев, но кто в сборной-то играть будет?» — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Российский футбольный союз (РФС) еще в прошлом году нанял компанию Hypercube из Нидерландов для подготовки реформирования отечественного клубного футбола.

Голландские специалисты ранее уже проанализировали и представили проекты изменений чемпионатов Нидерландов, Бельгии и Дании. Там формат национальных первенств был изменен, и это уже приносит лигам реальные дивиденды — как спортивные, так и финансовые.

После этого Hypercube был приглашен УЕФА для реформирования Лиги чемпионов и представил там новую систему, где не будет группового этапа, а команды сразятся по «швейцарской» системе, после чего лучшие выйдут в плей-офф.

Первоначальный вариант, разработанный компанией, вызвал много критики со стороны российских клубов и РПЛ вернула проект в РФС на доработку

Ранее сообщалось, что Глава Hypercube объяснил новый формат РПЛ.