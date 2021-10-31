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Александр Емельяненко выложил старое семейное фото с братом

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@alexemelyanenko/instagram.com

Боец ММА Александр Емельяненко опубликовал старое семейное фото с братом Федором Емельяненко. На фотографии — вся семья Емельяненко.

«Моя семья», — подписал фото Александр Емельяненко в Instagram.

Ранее Александр поздравил брата Федора в поединке над Тони Джонсоном, который прошел в Москве на «ВТБ Арене». «Последний император» отправил соперника в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Известно, что братья Емельяненко давным-давно не общаются между собой. По одной из версий, Федору не нравился образ жизни брата, который был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности за пьяные дебоши и вождение в нетрезвом виде. По словам Александра, причиной разлада стала «звездная болезнь» Федора, в результате которой он начал болезненно воспринимать любую критику в свою адрес.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко 46 поединков, в которых он одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Тимоти Джонсона.

Ранее Александр Емельяненко разобрал победу брата над Джонсоном.

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